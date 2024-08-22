За последние семь месяцев 2024 года объем сбережений омичей в ПСБ вырос на 40 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее востребованным в регионе стал накопительный счет «Про запас». Омичи выбирали его для получения пассивного дохода или для формирования капитала под определенные цели. Также у жителей Омска лидировали краткосрочные вклады «Мой доход» и «Сильная ставка».

– В условиях меняющейся экономической обстановки омичи предпочитают классические финансовые инструменты. Жители региона оценили высокие ставки и простоту оформления сберегательных продуктов ПСБ, которые позволяют получить дополнительный доход и сохранить мобильность в принятии финансовых решений, – отмечает региональный директор ПСБ в Омске Ольга Дубровина.

В целом, по данным ПСБ, порядка 40 % портфеля физлиц пришлось на срочные вклады, объем которых подрос на 24 %, а треть портфеля составили с июля прошлого года вклады до востребования и накопительные счета населения, их объем увеличился на 12 %.

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