Омск-Информ
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·Происшествия

В банке не заметили, что выдали деньги другому человеку.
Прокуратура обратилась в Октябрьский суд, чтобы признать незаключенным кредитный договор местной жительницы с ПАО «МТС-Банк». На имя женщины 30 тыс. рублей в банке взял другой человек, который потратил их на свои нужды.
Для обмана мужчина использовал персональные данные женщины. На него уже завели уголовное дело. В связи с этим суд иск удовлетворил. С омички списали кредит.
·Происшествия

В банке не заметили, что выдали деньги другому человеку.
Прокуратура обратилась в Октябрьский суд, чтобы признать незаключенным кредитный договор местной жительницы с ПАО «МТС-Банк». На имя женщины 30 тыс. рублей в банке взял другой человек, который потратил их на свои нужды.
Для обмана мужчина использовал персональные данные женщины. На него уже завели уголовное дело. В связи с этим суд иск удовлетворил. С омички списали кредит.