Омск-Информ
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·Образование

Уральская «Брусника» построит учебное заведение на Левобережье.

На вчерашнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета обсуждался вопрос о строительстве новой школы на Левобережье. Проектированием учебного заведения занимается застройщик Кварталов Драверта уральская компания «Брусника».

Совет рекомендовал мэрии после получения всего пакета документов выдать компании разрешение на строительство школы и расположенного в том же квартале жилого дома, сообщает Om1.ru.

О строительстве школы естественно-научного профиля говорили еще в прошлом году. Предполагалось возвести здание с открытыми атриумами, многофункциональными пространствами и благоустройством, современным пищеблоком, актовым залом, спортивным клубом и даже школьным театром.

·Образование

Уральская «Брусника» построит учебное заведение на Левобережье.

На вчерашнем заседании областного архитектурно-градостроительного совета обсуждался вопрос о строительстве новой школы на Левобережье. Проектированием учебного заведения занимается застройщик Кварталов Драверта уральская компания «Брусника».

Совет рекомендовал мэрии после получения всего пакета документов выдать компании разрешение на строительство школы и расположенного в том же квартале жилого дома, сообщает Om1.ru.

О строительстве школы естественно-научного профиля говорили еще в прошлом году. Предполагалось возвести здание с открытыми атриумами, многофункциональными пространствами и благоустройством, современным пищеблоком, актовым залом, спортивным клубом и даже школьным театром.