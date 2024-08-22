Омск-Информ
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·Спорт

Правда, омского форварда нокаутировал Натан Болье.

Во время вчерашней игры омского «Авангарда» с астанинским «Барысом» на турнире памяти Виктора Блинова случилась зрелищная драка.

В конце второго периода нападающий омичей Марк Верба привычно провел силовой прием. Это покоробило защитника казахстанской команды Натана Болье.

Он вызвал омского хоккеиста на поединок, завязалась драка. Однако Верба пропустил удар от более габаритного соперника и оказался на льду. Такое поведение Вербы в ходе игры – обычная практика. 

Встреча закончилась победой омичей в овертайме со счетом 4:3. При этом «ястребы» по ходу встречи вели со счетом 3:0.

·Спорт

Правда, омского форварда нокаутировал Натан Болье.

Во время вчерашней игры омского «Авангарда» с астанинским «Барысом» на турнире памяти Виктора Блинова случилась зрелищная драка.

В конце второго периода нападающий омичей Марк Верба привычно провел силовой прием. Это покоробило защитника казахстанской команды Натана Болье.

Он вызвал омского хоккеиста на поединок, завязалась драка. Однако Верба пропустил удар от более габаритного соперника и оказался на льду. Такое поведение Вербы в ходе игры – обычная практика. 

Встреча закончилась победой омичей в овертайме со счетом 4:3. При этом «ястребы» по ходу встречи вели со счетом 3:0.