Ему придется два года трудиться на благо города и отдавать в бюджет часть зарплаты.

Тарский городской суд признал 19-летнего жителя Омска виновным в мошенничестве и вынес парню приговор. В наказание молодого человека отправили на 2 года принудительных работ с удержанием 15 % зарплаты.

Как сообщили в прокуратуре, парень являлся участником преступной группы, занимающейся дистанционным мошенничеством по схеме «родственник попал в беду». Злоумышленники звонили пожилым людям, срообщали, что их дети или внуки устроили ДТП и нужны деньги, чтобы возместить ущерб пострадавшим.

Омич выполнял функцию курьера: приезжал к пенсионерам за деньгами и переводил на указанные сообщниками счета за процент с суммы.

Преступники сумели обмануть двоих жителей Тары. Они отдали курьеру 220 тыс. рублей. Третий пенсионер заподозрил обман и обратился в полицию, в результате чего парня и поймали с поличным.

Отметим, что курьер возместил пенсионерам ущерб. У него есть возможность обжаловать приговор.