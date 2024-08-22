Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью. 
Сегодня около 00:05 в районе 88-го км трассы Омск – Муромцево случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2210 в тумане врезался в лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть.
От травм, полученных в аварии, водитель погиб. Лошадь также скончалась. 
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью. 
Сегодня около 00:05 в районе 88-го км трассы Омск – Муромцево случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2210 в тумане врезался в лошадь, неожиданно вышедшую на проезжую часть.
От травм, полученных в аварии, водитель погиб. Лошадь также скончалась. 
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.