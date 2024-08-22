Видимость на взлетно-посадочной полосе резко упала.

В Омском аэропорту сообщили о задержках шести рейсов из-за густого тумана. Видимость на взлетно-посадочной полосе упала до 200 метров.

В частности, борт «Аэрофлота» до Москвы задерживает вылет до 9:45. Самолет «России» с рейсом до Санкт-Петербурга отправится только в 9:40. И во столько же вылетит борт «Аэрофлота» из Омска в Сочи.

Второй рейс «Аэрофлота» в Москву перенесен на 10:50. Самолет авиакомпании «Северный ветер» задержался до 9:30. «Уральские авиалинии» вылетели в Москву в 8:40.

Один из самолетов «Уральских авиалиний» уже вылетел в Сочи с задержкой на 49 минут. А борт «Победы» до Москвы отправился на полчаса позже.