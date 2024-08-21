Хоккеист не уехал, потому что срок восстановления небольшой.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше рассказал, что решил остаться в России, а не уезжать в США. Во время предсезонного матча с минским «Динамо» он получил травму. По прогнозам, он выбыл примерно на месяц.

– Срок восстановления не такой большой, чтобы улетать в США, – рассказал Буше «Чемпионату». – У нас есть хорошие врачи, поэтому я принял решение остаться с командой.

Хоккеист добавил, что не помнит, получал ли раньше травмы во время предсезонки. Но травмы были, поэтому не важно, в какое время они происходят. Рид Буше настроен активно работать, чтобы вернуться в игру.