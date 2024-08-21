Его будут судить за угон и пьяное вождение.

Около 06:00 на улице Комбинатской экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-217030. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, однако после короткого преследования машину остановили на улице Белозерова.

За рулем оказался 22-летний омич с признаками опьянения. От освидетельствования он отказался. Выяснилось также, что машина ему не принадлежит.

– На допросе житель Октябрьского округа пояснил, что работает в автосервисе на улице Заводской. В ночное время он употреблял спиртные напитки недалеко от работы и пришел переночевать в мастерскую. Позже решил прокатиться по ночному городу на чужом автомобиле, который накануне клиент оставил для ремонта, – сообщили в полиции.

Полицейские разыскали владельца машины. Он подал на парня иск на 380 тыс. рублей.

На парня также завели уголовные дела об угоне и управлении автомобилем в состоянии опьянения. В прошлом году его уже лишали прав за пьяную езду. Также на омича составили 3 протокола об административных правонарушениях.