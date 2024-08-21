Большинство плавают не по правилам, но некоторые садятся пьяными за штурвал.

С начала недели сотрудники МЧС вынесли судоводителям 4 постановления о нарушениях правил безопасности на воде. В двух случаях на судах отсутствовали спасательные жилеты, один человек управлял судном с признаками опьянения, еще один нарушал правила плавания.

– Призываем всех не нарушать установленные правила, ведь от них зависит ваша же безопасность и ваших пассажиров, – отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков.

Всего с начала навигации омские судоводители допустили более 140 нарушений. Основные из них: нарушение правил плавания – 71, отсутствие спасательных жилетов – 40, управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения, – 4.