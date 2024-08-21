Улицу Циолковского перекрыли из-за аварии на трубопроводе.
Вчера, 20 августа, подписчики в группе «Аварийный Омск» пожаловались на неожиданное перекрытие улицы Циолковского у ТЦ «Каскад». Отметим, что никаких официальных предупреждений не поступало. Омичи торопились вечером домой и оказались обескуражены пробками, к которым никто не был готов.
Оказалось, что внеплановые трудности для автолюбителей были вызваны ремонтом на напорном канализационном коллекторе, проходящем под дорогой. Представители мэрии отмечают, что это единственный коллектор, который перекачивает сточные воды со всей Иртышской набережной в самотечный коллектор по улице Маршала Жукова. Такая поломка могла привести к серьезным последствиям.
– Выход из строя напорного коллектора может привести к затоплению Иртышской набережной сточными водами, поэтому сотрудникам ОАО «ОмскВодоканал» необходимо восстановить поврежденный участок трубопровода, – проинформировали в ведомстве.
Ремонт участка хотят завершить до 28 августа.