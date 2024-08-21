Из 11 птиц уцелели только две: одна сбежала, другую мужчина не добил.

Полицейские завели уголовное дело о краже на 33-летнего жителя Исилькуля. Мужчина залез в голубятню 69-летнего знакомого.

Как выяснили сотрудники полиции, сначала исилькулец пришел к пенсионеру и потребовал вернуть ему голубей, помеченных маркировочными родовыми кольцами. Пожилой мужчина ответил, что таких на своем участке не видел.

Тогда вечером исилькулец перелез через забор и забрался в голубятню знакомого. Своих птиц он не нашел, зато убил 7 голубей пенсионера, а 4 понравившихся унес, спрятав под одеждой.

– По дороге домой одному из них удалось вырваться и улететь. Оставшихся птиц он поместил в свою голубятню, – сообщили в полиции.

Когда хозяин голубей обратился в полицию и сообщил об этом предполагаемому вору, тот попытался убить и оставшихся птиц. Две из них погибли, но одна сумела выжить. Полицейские нашли ее в кустах неподалеку от дома похитителя и вернули хозяину.

Отметим, что у голубиного вора уже есть судимости за кражи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.