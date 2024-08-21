До Ланы Некрасовой на клубном телевидении работали две блондинки, Юлия Оверчук и Зухра Уразбахтина.

На «Авангард ТВ» сменилась ведущая. На клубное телевидение взяли Лану Некрасову, известную по проекту «Еще не матч». Прежняя телеведущая, Юлия Оверчук, провела с клубом два года и объявила о своем уходе в конце минувшего хоккейного сезона, в апреле нынешнего года. До Оверчук работала другая блондинка – Зухра Уразбахтина. Некрасова,в отличие от своих предшественниц, жгучая брюнетка.

– «Не кукла, но хороший журналист»; «Наконец-то ведущая с мозгами»; «Хоть не блондинка», – обрадовались болельщики.

Лана Некрасова окончила университет физической культуры, имеет 3-й юношеский разряд по туризму и большому теннису. Работала журналистом, ведущей, затем руководителем тв-проектов «Территория спорта», «Я самая», «Да ладно», «Еще не матч» на Первом городском канале, занимала должность пресс-секретаря областного Минспорта. Также она создала курс по ораторскому мастерству.