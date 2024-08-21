В прошлом году на каждое полугодие в среднем приходилось по 79-80 усыновлений.

По данным Главного государственно-правового управления региона, за первую половину этого года жители Омской области усыновили 73 ребенка. Для сравнения, за прошлый год в семьи из детдомов забрали 159 детей. Чаще всего усыновляли детей до года.

За полгода ЗАГСы также зарегистрировали 1,5 тыс. актов об установлении отцовства. В 215 случаях факт отцовства устанавливали в суде.