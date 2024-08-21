Омск-Информ
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·Авто

Стало известно, какие компании выиграли торги.
Вчера в Омске определили подрядчиков, которые в следующем году займутся ремонтом улиц 7-я Северная и Воровского. Как сообщили в мэрии, торги выиграли ООО «СибДор» и ООО «СтройТраст».
«СибДор» получит за ремонт 7-й Северной 137,8 млн рублей. «СтройТраст» заработает на обновлении улицы Воровского 153,3 млн рублей.
Ранее «СтройТраст» также выиграл аукцион на ремонт улицы Ленина. Известно также, что комплексный ремонт Заозерной и Герцена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведет «Стройсервис».
·Авто

Стало известно, какие компании выиграли торги.
Вчера в Омске определили подрядчиков, которые в следующем году займутся ремонтом улиц 7-я Северная и Воровского. Как сообщили в мэрии, торги выиграли ООО «СибДор» и ООО «СтройТраст».
«СибДор» получит за ремонт 7-й Северной 137,8 млн рублей. «СтройТраст» заработает на обновлении улицы Воровского 153,3 млн рублей.
Ранее «СтройТраст» также выиграл аукцион на ремонт улицы Ленина. Известно также, что комплексный ремонт Заозерной и Герцена по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведет «Стройсервис».