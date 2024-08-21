Педиатра с 40-летним стажем сменила опытная акушер-гинеколог.
В бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Городской клинический перинатальный центр» сменился руководитель.
Прежний главврач перинатального центра Сергей Николаев покинул этот пост. Педиатр с 40-летним стажем ушел на пенсию, пояснили Om1.ru в пресс-службе областного Минздрава.
С 1984 года Николаев трудился в Городском клиническом перинатальном центре и большую часть этого времени был главным врачом учреждения. В 2020 году известная своими экстравагантными решениями министр здравоохранения Ирина Солдатова уволила Николаева с этой должности. Но после отставки Солдатовой специалист вернулся на этот пост.
Согласно открытым источникам, исполняющим обязанности главврача назначена Елена Ходус. Ранее она занимала должность заместителя главврача по организационно-методической работе. Она акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем.