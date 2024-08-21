Через год его обязали снести парковочные места.

Жительница многоэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ подала иск к соседу, чтобы заставить его снести парковку. Женщина настаивала, что на этой территории должна быть зеленая зона.

Парковку размером 7 на 12 метров около одного из подъездов омич организовал год назад. Он сделал это самовольно. Управляющая компания «Уют» предупреждала его о незаконности парковки, однако через год мужчина предоставил в жилищную инспекцию протокол собрания собственников дома, которые якобы решили, что парковке быть. Однако очного собрания не было, а протокол подписали меньше 50 % жильцов, хотя для принятия решения в пользу парковки, согласно ст. 46 ЖК РФ, решение принимается большинством – не менее 23 голосов от общего числа собственников.

Суд удовлетворил иск омички и признал парковку незаконной. Мужчину, который ее организовал, обязали ее снести.

После этого приставы уведомили мужчину о необходимости исполнить решение и пригрозили мерами принудительного воздействия. Омич бездействовал. Тогда приставы запретили мужчине выезд из России и взыскали с него исполнительский сбор – 5 000 рублей. Только после этого мужчина демонтировал парковку. Территории вернули первоначальный вид.