Новичок хоккейного клуба прихватил с собой не только желание побеждать, но и теплую куртку.

29-летний новичок «Авангарда», игравший за команды АХЛ, Коул Касселс рассказал о своем решении приехать в Омск.

– В АХЛ акцент идет больше на развитие игроков. Мне хотелось одерживать победы, я считаю, что омский «Авангард» – это как раз тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи, и у меня появился шанс добиться какого-то успеха, – цитирует «Спорт-Экспресс» нападающего.

Прежде чем отправиться в Сибирь, Касселс посоветовался со знакомыми хоккеистами, Ридом Буше из «Авангарда» и Энди Андреоффом из «Сибири». Судя по всему, ему посоветовали подготовиться к морозам – нападающий прихватил с собой теплую куртку.

–- Я привез с собой теплую куртку, жена позаботилась, все мне упаковала. Она уже тоже понемногу собирается, купила нашей дочке добротный, теплый, дорогой комбинезон. Мы должны быть в порядке. Мне даже интересно посмотреть, как здесь будет зимой, прочувствовать, насколько холодно будет, – добавил Касселс.

Семья хоккеиста присоединится к нему чуть позже: дочке нападающего 7 месяцев.