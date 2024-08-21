18 НефАЗов вышли по рейсу № 45, курсирующему между Ясной Поляной и микрорайоном Амурский-2.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о выходе на маршрут новых автобусов НефАЗ. 18 из 44 оранжевых машин уже вышли в линию по популярному маршруту № 45, который ездит между Ясной Поляной и микрорайоном «Амурский-2».

Это новая модифицированная техника с новейшим электронным оборудованием. Автобусы снабжены низкопольным салоном, откидными аппарелями и регулировкой угла наклона кузова, что делает подвижной состав доступным для маломобильных омичей.

НефАЗы оснащены видеонаблюдением с круговым обзором, системами «антизажима» и блокировки движения при открытых дверях, кнопками вызова экстренных служб и штатным комплексом пожаротушения. Имеется и опция «сибирский пакет», которая включает систему кондиционирования, двойное остекление окон и дверей, а также конвектор на накопительной площадке и дополнительные отопители салона.

– Уверен, что и пассажиры, и водители муниципального пассажирского предприятия № 8 будут довольны новыми автобусами. Мы всеми силами стараемся сделать пассажирские перевозки в Омске экологически безопасными и максимально удобными, – сказал Шелест.

Остальные 26 автобусов выйдут в линию в ближайшие дни.