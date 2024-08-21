Середина рабочей недели порадует летним теплом, правда, не без осадков.

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в Омске и области на среду, 21 августа. В этот день сохранится приятное летнее тепло, своеобразный прощальный бонус.

Ночью до +9…+13, днем прогреется до +20…+25 градусов. Ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. Днем небольшие дожди, грозы. Ветер 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

В четверг, 22 августа, характер погоды не изменится. Лишь повысится вероятность дождей.