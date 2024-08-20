Новый, 151-й театральный сезон драмтеатр откроет 26 сентября уже в новом актерском составе. Зрители увидят премьерный спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева.

Коллектив Омской драмы вышел из отпуска и продолжил репетиции премьерных спектаклей. Зрителей ждет сразу две новые работы на основе произведений русских классиков. Это спектакль «Камера обскура» по мотивам романа Владимира Набокова в постановке Алексея Крикливого на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева в постановке народного артиста России Александра Кузина на Основной сцене.

В пресс-службе Омской драмы также сообщили об изменениях, произошедших в актерском составе. По личным причинам труппу покинула заслуженная артистка России Екатерина Потапова. Вернулся в театр артист Артем Кукушкин.

Кроме того, творческий состав пополнился молодыми артистами – это выпускники факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Виталий Храмов и Максим Савенко (курс заслуженного артиста России Олега Теплоухова) и выпускница Омского музыкально-педагогического колледжа Алина Заулицкая (курс заслуженного артиста России Александра Гончарука).

Добавим, что с сегодняшнего дня открыта продажа билетов на репертуар Омской драмы сентября, октября и ноября.