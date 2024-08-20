Омск-Информ
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·Общество

Из-за этого может повыситься уровень загрязнения воздуха.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, они продлятся с 22:00 до 10:00 завтрашнего дня.
В связи с этим завтра, 21 августа, утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем, по прогнозу, он будет пониженным.
·Общество

Из-за этого может повыситься уровень загрязнения воздуха.
В Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, они продлятся с 22:00 до 10:00 завтрашнего дня.
В связи с этим завтра, 21 августа, утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем, по прогнозу, он будет пониженным.