Омск-Информ
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·Происшествия

Школьница попала в больницу.
В прошлую среду, 14 августа, в селе Сосновском Таврического районе на 16-летнюю девочку упало дерево, которое сломал порыв ветра. Школьницу с травмами госпитализировали.
Несчастный случай произошел возле стадиона. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении работников Сосновского сельского поселения по ст. 293 УК РФ (халатность).
– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям (либо бездействию) ответственных работников будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в СК.
В каком состоянии находится девочка, не сообщается.
·Происшествия

Школьница попала в больницу.
В прошлую среду, 14 августа, в селе Сосновском Таврического районе на 16-летнюю девочку упало дерево, которое сломал порыв ветра. Школьницу с травмами госпитализировали.
Несчастный случай произошел возле стадиона. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении работников Сосновского сельского поселения по ст. 293 УК РФ (халатность).
– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины инцидента, действиям (либо бездействию) ответственных работников будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – сообщили в СК.
В каком состоянии находится девочка, не сообщается.