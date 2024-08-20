Омск-Информ
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·Спорт

Букмекеры предрекают сложную борьбу, но выделяют и фаворита.

Сегодня, 20 августа, в первой игре турнира Кубка Блинова в Омске на «G-Drive Арене» встретятся «Авангард» и челябинский «Трактор».

Букмекеры по-разному оценивают ситуацию в клубах. Но сдержанно прогнозируют победу омской команде.

– Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам, – уточняет Чемпионат.  – Матч «Авангард» – «Трактор» будет результативным.

Тем не менее эксперты советуют учитывать травмы ведущих игроков «Авангарда» Владимира Ткачева и Рида Буше.

·Спорт

Букмекеры предрекают сложную борьбу, но выделяют и фаворита.

Сегодня, 20 августа, в первой игре турнира Кубка Блинова в Омске на «G-Drive Арене» встретятся «Авангард» и челябинский «Трактор».

Букмекеры по-разному оценивают ситуацию в клубах. Но сдержанно прогнозируют победу омской команде.

– Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение омичам, – уточняет Чемпионат.  – Матч «Авангард» – «Трактор» будет результативным.

Тем не менее эксперты советуют учитывать травмы ведущих игроков «Авангарда» Владимира Ткачева и Рида Буше.