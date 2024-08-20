Еще одну он вынес из соседнего дома.

Черлакский районный суд вынес приговор местному жителю, который обокрал бывшую жену. Преступление произошло в июне прошлого года.

Как сообщает пресс-служба суда, вечером мужчина пришел к жене, с которой уже не жил. Пара выпила, и, когда женщина уснула, мужчина похитил из ее дома печную чугунную плиту и сотовый телефон. После этого сельчанин залез в соседний дом, где ранее жил с женой, и похитил чугунную печную плиту с двумя кружками и крышкой. Все это он продал, а деньги потратил.

В суде мужчина признал свою вину. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. При назначении наказания суд учитывал рецидив преступления, а также беременность сожительницы сельчанина.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать.