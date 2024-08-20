Они находятся на стадии согласования с местными властями.

С 1 сентября 34 железнодорожные станции в Омской области получат названия вместо цифровых обозначений километра. Как сообщает региональный Минтранс, выбирали названия с учетом мнений местных жителей и ориентируясь на географические топонимы или расположенные рядом объекты.

Например, 2727 км получит название «Рябинка» по названию близлежащего дачного поселка. 2888 км переименуют в «Путевую машинную станцию» по наименованию расположенного рядом железнодорожного предприятия. 2771 км будет называться «Грибной» из-за большого урожая грибов в лесах поблизости. 2672 км на участке Называевская – Карбышево-1 будет называться «Тихая речка», так же как расположенный рядом водоем.

Все изменения:

Названия отправят на согласование в местные администрации. После этого пригородная компания внесет изменения в билеты. Для удобства пассажиров в электропоездах некоторое время будут объявлять как новые, так и старые названия остановок.