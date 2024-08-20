Сельчанину придется заплатить 150 тыс. рублей моральной компенсации.
Нижнеомский районный суд озвучил приговор безработному 30-летнему жителю села Хомутинка, Александру Блохину. Правоохранители установили, что 21 февраля в 12:30 подсудимый ударил полицейского при исполнении служебных обязанностей по лицу.
В результате рукоприкладства злоумышленника потерпевший получил вред здоровью средней степени тяжести. Несмотря на доказательства, подготовленные стороной обвинения, подсудимый вину не признал и отказался давать показания в суде.
Изучив все обстоятельства, судья постановил вынести обвинительный приговор в отношении сельчанина-драчуна.
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Правоохранители добавили, что осужденный Блохин взят под стражу. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.