Омск-Информ
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Олимпийский чемпион устроит автограф-сессию.

Сегодня, 20 августа, в Омске стартует турнир Кубка имени Блинова. В первой игре встретятся «Авангард» и «Трактор».  

По данным пресс-службы ХК «Авангард», специальным гостем мероприятия станет олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. Сегодня в ЭКСПО «G-Drive Арены» с 18:10 до 19:00 он раздаст автографы. Олимпийский чемпион уже не первый раз прилетает в Омск. Так, в 14 сентября прошлого года он выступал в предматчевом шоу перед игрой «Авангарда» с «Адмиралом»

Олимпийский чемпион устроит автограф-сессию.

Сегодня, 20 августа, в Омске стартует турнир Кубка имени Блинова. В первой игре встретятся «Авангард» и «Трактор».  

По данным пресс-службы ХК «Авангард», специальным гостем мероприятия станет олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. Сегодня в ЭКСПО «G-Drive Арены» с 18:10 до 19:00 он раздаст автографы. Олимпийский чемпион уже не первый раз прилетает в Омск. Так, в 14 сентября прошлого года он выступал в предматчевом шоу перед игрой «Авангарда» с «Адмиралом»