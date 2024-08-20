За нарушение женщине грозит штраф.

Жительница поселка Любинский Омской области нарушила правила безопасного поведения на борту самолета. Как сообщили в транспортной полиции, 34-летняя женщина курила во время полета из Москвы в Омск.

С электронной сигаретой омичка заперлась в туалетной комнате лайнера. Однако бортпроводники ее заметили и вызвали полицию.

На женщину составили протокол. Теперь ей грозит штраф.