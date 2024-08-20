Омск-Информ
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·Происшествия

За нарушение женщине грозит штраф.
Жительница поселка Любинский Омской области нарушила правила безопасного поведения на борту самолета. Как сообщили в транспортной полиции, 34-летняя женщина курила во время полета из Москвы в Омск.
С электронной сигаретой омичка заперлась в туалетной комнате лайнера. Однако бортпроводники ее заметили и вызвали полицию.
На женщину составили протокол. Теперь ей грозит штраф.
·Происшествия

За нарушение женщине грозит штраф.
Жительница поселка Любинский Омской области нарушила правила безопасного поведения на борту самолета. Как сообщили в транспортной полиции, 34-летняя женщина курила во время полета из Москвы в Омск.
С электронной сигаретой омичка заперлась в туалетной комнате лайнера. Однако бортпроводники ее заметили и вызвали полицию.
На женщину составили протокол. Теперь ей грозит штраф.