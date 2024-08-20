Следователи считают, что компания, занимавшаяся рекультивацией Центрального полигона, предоставляла липовые отчетные документы.

Омским следкомом возбуждено уголовное дело о мошенничестве при рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Центральном округе города Омска.

В ходе предварительного расследования установлено, что в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в апреле 2022 года мэрией Омска заключен контракт с компанией из Владимира. Организация обязалась выполнить подрядные работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории закрытой свалки в Центральном округе.

По версии следствия, в департамент строительства Омска были предоставлены акты, содержащие недостоверные сведения об объеме выполненных работ и использованных материалах. Таким образом, депстрою причинен ущерб в размере 26,6 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 16 августа проведены обыски, изъята документация, назначено проведение экспертиз. Где конкретно проводились эти мероприятия, не уточняется. Ведется следствие, устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления.

Бывшая свалка Центрального округа находится недалеко от микрорайона Амур-2. Она работала с 1976 года и не эксплуатируется с 1986 года. Рекультивация полигона завершилась в октябре 2023 года. На работы потрачено 1,3 млрд рублей федеральных средств.