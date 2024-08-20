Омск-Информ
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·Общество

В последние дни осадки становятся настоящим сюрпризом для жителей города.

Днем во вторник, 20 августа, в Омске ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает их вероятность в 83%. Популярные метеоресурсы не так однозначны в своих прогнозах. «Яндекс Погода» сообщает о небольшом дожде в дневные часы и вечером, «Гисметео» уверяет, что осадков не будет.

Что касается других параметров погоды, то температура воздуха составит +21 градус, ожидается северо-западный ветер, атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

На среду, 21 августа, предварительно прогнозируется солнечная погода.

·Общество

В последние дни осадки становятся настоящим сюрпризом для жителей города.

Днем во вторник, 20 августа, в Омске ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает их вероятность в 83%. Популярные метеоресурсы не так однозначны в своих прогнозах. «Яндекс Погода» сообщает о небольшом дожде в дневные часы и вечером, «Гисметео» уверяет, что осадков не будет.

Что касается других параметров погоды, то температура воздуха составит +21 градус, ожидается северо-западный ветер, атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

На среду, 21 августа, предварительно прогнозируется солнечная погода.