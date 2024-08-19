Омск-Информ
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·Происшествия

Леонид Терехин скрывается от полиции, поэтому его объявили в розыск.

Омская полиция объявила в розыск 29-летнего Леонида Терехина. Мужчину обвиняют в серии краж.

Сейчас Ленинский районный суд рассматривает уголовные дела, которые завели на мужчину. Омич не приходит на заседания суда и скрывается от правоохранительных органов.

Если вам известно местонахождение Леонида Терехина, позвоните в полицию по телефонам: 400-404, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

·Происшествия

Леонид Терехин скрывается от полиции, поэтому его объявили в розыск.

Омская полиция объявила в розыск 29-летнего Леонида Терехина. Мужчину обвиняют в серии краж.

Сейчас Ленинский районный суд рассматривает уголовные дела, которые завели на мужчину. Омич не приходит на заседания суда и скрывается от правоохранительных органов.

Если вам известно местонахождение Леонида Терехина, позвоните в полицию по телефонам: 400-404, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.