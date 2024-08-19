Их уже начали развозить по районам.
В школы Омска и области начали поставлять рюкзаки и канцелярские принадлежности, которые в этом году раздадут всем первоклассникам на 1 сентября. Министр образования Иван Кротт показал, как они выглядят.
– Каждый рюкзак – брендированный: сбоку располагаются флаги России и Омской области, а также герб нашего региона. Внутри каждого рюкзака – брендированный канцелярский набор: дневник, тетради в клетку и линейку, обложки для тетрадей и дневников, папки-конверты на кнопке, пенал, простые карандаши, точилка, ластик, ручки, ножницы, линейка, акварель и гуашь, кисть для рисования, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага, цветной картон, – рассказал Кротт.
Первыми рюкзаки получат Азовский, Марьяновский, Таврический, Одесский районы и Ленинский округ Омска. Распределение продлится неделю.
Всего для первоклассников подготовили 24,5 тыс. ранцев.