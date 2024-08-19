В соревнованиях, посвященных памяти первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева, примут участие сильнейшие спортсмены из 10 сибирских регионов.

Третий по счету чемпионат Сибири по боксу имени Малунцева стартует в Омске 27 августа. Торжественное открытие соревнований состоится в 17:00 в здании Омского велотрека (ул. Вавилова, 45, к. 1). В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов: мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Боксеры представят 10 регионов Сибирского федерального округа. Отборочные бои продлятся несколько дней.

Соревнования пройдут в тринадцати весовых категориях у мужчин и двенадцати – у женщин. В этом году нововведением станет медиавзвешивание боксеров, обязательная процедура соответствия бойцов заявленной весовой категории в присутствии представителей прессы. Финалисты турнира получат спортивные звания мастера спорта России, медали, дипломы, ценные призы и смогут проявить себя в соревнованиях чемпионата страны.

Состязания пройдут при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», регионального правительства, Федерации бокса Омской области и Центра спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.

– В этом году Омск в третий раз выбран местом для проведения чемпионата Сибири по боксу. При поддержке ОНПЗ и программы «Родные города» мы имеем возможность соблюсти все правила и требования для организации соревнований на высшем уровне, поэтому наш регион удостаивается этого права который год подряд. Благодаря компании «Газпром нефть» спортсмены из десяти сибирских регионов поборются за звание лучшего боксера и вернутся домой с яркими впечатлениями, – прокомментировал подготовку к чемпионату именитый омский спортсмен.

Боксерский турнир проводится в Омске с 1967 года и открыл немало талантливых спортсменов. С 2003 по 2014 год соревнования не проводились, но в 2014 году при поддержке Омского НПЗ турнир был возрожден, а в 2022 году он получил статус чемпионата Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин и женщин.

– Создание условий для занятий физической культурой и спортом – наиболее важное направление социальной деятельности ОНПЗ. Компания ежегодно поддерживает чемпионат по боксу имени Александра Малунцева, строит комплексы для тренировок и выделяет гранты интересным социальным инициативам жителей, связанным со спортом. Это помогает формировать привычку к здоровому образу жизни, особенно у подрастающего поколения, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что завершающий этап и награждение победителей чемпионата состоятся 31 августа.