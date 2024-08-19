Новый чиновник сегодня приступил к своим обязанностям.
В Омской мэрии назначили заместителя директора департамента городского хозяйства. Эту должность занял Артем Калашников. Он будет курировать развитие инженерной инфраструктуры, теплоэнергетики и вопросы коммунально-бытового хозяйства города.
– Сегодня, в свой первый рабочий день, Артем Игоревич провел рабочие совещания и встречи с руководителями «Тепловой компании», «Комбината специальных услуг» и «Муниципального приюта для животных», – сообщили в мэрии.
Ранее Калашников руководил сектором, а затем инженерно-техническим отделом департамента образования мэрии. Он также работал в АО «ТГК-11» и других организациях. Окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».
Отметим, что в сентябре на сайте «Госслужба» сообщалось, что зарплата заместитель директора департамента городского хозяйства составит от 55 до 67 тысяч.