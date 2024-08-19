По информации министра образования Омской области Ивана Кротта, все образовательные учреждения в порядке и могут принимать школьников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о готовности образовательных учреждений к новому учебному году по итогам оперативного совещания.

Министр образования Иван Кротт доложил, что на территории региона предъявлена к оценке готовности к началу нового 2024/2025 учебного года 1391 различная образовательная организация. По состоянию на 16 августа комиссии приняли 100% объектов.

Напомним, что Виталий Хоценко инициировал разработку пятилетней программы по замене оконных блоков и ремонту кровель в школах и детских садах на территории Омской области. В 2024 году на ремонт 39 объектов образования в 32 муниципальных районах направлены 100 млн рублей. Завершены ремонтные работы на 11 объектах.

В 2024 году также предусмотрен ремонт 10 спортивных залов. Окончены ремонтные работы на четырех объектах в Азовском, Нижнеомском, Павлоградском, Седельниковском районах. Завершить все работы планируется до 1 сентября.