Омск-Информ
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Скончались водитель и пассажир легковушки.

Прошедшей ночью 19 августа около 2 часов стало известно о ДТП со смертельным исходом на новосибирской трассе Р-254 «Иртыш».

По предварительным данным, 56-летний омич за рулем Chevrolet Niva ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 980-м км трассы выехал на встречную полосу. Там он столкнуся с грузовиком Sitrak под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП два омича, водитель и пассажир «Нивы», скончались на месте аварии от полученных травм.

Устанавливаются причина аварии, а также возраст погибшего пассажира легковушки.

Скончались водитель и пассажир легковушки.

Прошедшей ночью 19 августа около 2 часов стало известно о ДТП со смертельным исходом на новосибирской трассе Р-254 «Иртыш».

По предварительным данным, 56-летний омич за рулем Chevrolet Niva ехал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 980-м км трассы выехал на встречную полосу. Там он столкнуся с грузовиком Sitrak под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП два омича, водитель и пассажир «Нивы», скончались на месте аварии от полученных травм.

Устанавливаются причина аварии, а также возраст погибшего пассажира легковушки.