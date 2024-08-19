Омск-Информ
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·Происшествия

Эти происшествия не обошлись без погибших и раненых.
В 2024 году в Омской области случился 291 «печной» пожар. Как сообщили в МЧС, в этих происшествиях погибли 10 человек, семь пострадали. Еще четыре человека пожарным удалось спасти.
В МЧС России рекомендуют:
  • устанавливать перед печью металлический лист размером не менее 50 на 70 см; 
  • не сушить на печи вещи и сырые дрова;
  • чистить печь перед отопительным сезоном;
  • устранять трещины на дымоходе;
  • устанавливать пожарный извещатель и иметь огнетушитель.
Напомним, один такой пожар произошел в Крутинке. Там погибли три пенсионера.
·Происшествия

Эти происшествия не обошлись без погибших и раненых.
В 2024 году в Омской области случился 291 «печной» пожар. Как сообщили в МЧС, в этих происшествиях погибли 10 человек, семь пострадали. Еще четыре человека пожарным удалось спасти.
В МЧС России рекомендуют:
  • устанавливать перед печью металлический лист размером не менее 50 на 70 см; 
  • не сушить на печи вещи и сырые дрова;
  • чистить печь перед отопительным сезоном;
  • устранять трещины на дымоходе;
  • устанавливать пожарный извещатель и иметь огнетушитель.
Напомним, один такой пожар произошел в Крутинке. Там погибли три пенсионера.