Больше ДТП с пострадавшими только в Туве и в Калмыкии.

Омская область оказалась на третьем месте в антирейтинге регионов по количеству ДТП с пострадавшими на трассах. Она занимает 83-е место в рйтинге РИА «Новости».

За первое полугодие 2024 года в Омской области насчитывается 188,8 аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Это почти в два раза выше общероссийского уровня (95,2 случая). На 100 тыс. жителей приходится 82,9 пострадавших, что в полтора раза выше средней цифры по стране.

На первом месте по числу аварий Тува с результатом 265,1, а на втором – Калмыкия, где зафиксировано 219,4 ДТП.

Самым безопасным регионом стала Чечня с 11,1 случаев за полгода. Кстати, Московская область (49,2) тоже вошла в ТОП-5 наименее аварийных регионов. Среди сибирских регионов в пятерке с низким числом аварий оказалась Томская область (49,4).