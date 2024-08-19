Пострадали 2452 взрослых и 1066 детей.

В этом году клещи в Омской области покусали уже 3518 человек. По данным Роспотребнадзора, пострадали в том числе 1066 детей.

В качестве профилактики в регионе обработали от клещей 3000 га парков и общественных территорий. Прививки от клещевого энцефалита поставили 95,4 тыс. человек.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют омичам на природе носить защитную одежду, использовать репелленты и осматривать себя и детей. Если вас укусил клещ, обратитесь в травмпункт.