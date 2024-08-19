Омск-Информ
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·Происшествия

Омичи не долетели до Москвы из-за пьяного дебоша.

Инцидент произошел в омском аэропорту. Вчера, 18 августа, двое пассажиров рейса «Омск – Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот» не смогли попасть на самолет. Два приятеля оказались в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно по отношению к персоналу, сообщает Om1.ru.

В итоге командир воздушного судна отказал пьяным омичам в посадке на самолет и вызвал к трапу сотрудников полиции. До Москвы они так и не добрались. 

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·Происшествия

Омичи не долетели до Москвы из-за пьяного дебоша.

Инцидент произошел в омском аэропорту. Вчера, 18 августа, двое пассажиров рейса «Омск – Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот» не смогли попасть на самолет. Два приятеля оказались в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно по отношению к персоналу, сообщает Om1.ru.

В итоге командир воздушного судна отказал пьяным омичам в посадке на самолет и вызвал к трапу сотрудников полиции. До Москвы они так и не добрались. 

1555