Омск-Информ
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·Общество

Для них уже подготовили жилье.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о готовности региона принять жителей Курской области, которые подверглись обстрелу ВСУ. В пунктах временного пребывания для них подготовили места.
– На оперативном совещании с региональным правительством, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов поставил задачу продолжать помощь жителям Курской области. Также уже сформирован очередной гуманитарный груз, который будет отправлен в Курск в ближайшее время, – заявил Хоценко.
Напомним, 6 августа, ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Они атаковали населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Во время атаки под обстрелы попали местные жители.
·Общество

Для них уже подготовили жилье.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о готовности региона принять жителей Курской области, которые подверглись обстрелу ВСУ. В пунктах временного пребывания для них подготовили места.
– На оперативном совещании с региональным правительством, министрами, руководителями ведомств и главами муниципалитетов поставил задачу продолжать помощь жителям Курской области. Также уже сформирован очередной гуманитарный груз, который будет отправлен в Курск в ближайшее время, – заявил Хоценко.
Напомним, 6 августа, ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Они атаковали населенные пункты Николаево-Дарьино и Олешня. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Во время атаки под обстрелы попали местные жители.