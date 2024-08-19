Помимо еще летнего тепла омичей вновь ждут дожди, туманы и грозы.

Погода в Омской области продолжает радовать последними по-настоящиму летними теплыми денечками. Но, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра, ожидается нетривиальное начало рабочей недели. В понедельник, 19 августа, ночью +9...+14 градусов, днем до +19...+24 градуса. Впрочем, на других популярных ресурсах, публикующих прогноз погоды, дневная температура не превысит 19 градусов.

Тем не менее все больше ощущается зябкое дыхание осени. Специалисты обещают кратковременные дожди, грозы и ночные туманы.

Во вторник, 20 августа, характер погоды не изменится. По прежнему, велика вероятность кратковременных осадков, при прояснениях можно принять последние в этом летнем сезоне солнечные ванны.