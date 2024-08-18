Прием омега-3 несет риски при ряде заболеваний. Людям, имеющим их, следует быть внимательными с добавками.
Прием пищевых добавок с жирными кислотами омега-3 может привести к нарушениям сердечного ритма и внутренним кровотечениям, заявила гастроэнтеролог Амалия Нагиева. Также их не следует принимать после операций и при нарушениях свертываемости крови.
– Исследования показывают, что при сердечно-сосудистых заболеваниях или множественных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний жирные кислоты омега-3 повышают риск мерцательной аритмии, – цитирует Нагиеву издание «Газета.ру». – Одновременный прием омега-3 с пероральными антикоагулянтами (препаратами для профилактики тромбов) или фибратами (препаратами против «плохого» холестерина) повышает риск опасных кровотечений. По этой же причине нельзя принимать омега-3 при тяжелых травмах, после операций и при нарушениях свертываемости крови.
Также добавки с рыбьим жиром не следует использовать людям, имеющим проблемы с печенью.