Омск-Информ
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·Происшествия

Неизвестные предложили мужчине обезопасить свои банковские счета, и он сделал все, что сказали.

Еще семеро жителей Омской области стали жертвами дистанционных мошенников. Наибольший ущерб получил 63-летний житель Омска, со счетов которого исчезло более 2 млн рублей. Как сообщили в полиции, пенсионера «развели» по классической схеме – предложили обезопасить свои банковские счета.

– Мужчине поступил звонок от неизвестных. Мошенники заявили: необходимо срочно выполнить их указания якобы для того, чтобы приостановить несанкционированные действия по счетам. Обманутый, следуя инструкции звонивших, перевел на «безопасный счет» крупную сумму денежных средств, – рассказали в региональном УМВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

·Происшествия

Неизвестные предложили мужчине обезопасить свои банковские счета, и он сделал все, что сказали.

Еще семеро жителей Омской области стали жертвами дистанционных мошенников. Наибольший ущерб получил 63-летний житель Омска, со счетов которого исчезло более 2 млн рублей. Как сообщили в полиции, пенсионера «развели» по классической схеме – предложили обезопасить свои банковские счета.

– Мужчине поступил звонок от неизвестных. Мошенники заявили: необходимо срочно выполнить их указания якобы для того, чтобы приостановить несанкционированные действия по счетам. Обманутый, следуя инструкции звонивших, перевел на «безопасный счет» крупную сумму денежных средств, – рассказали в региональном УМВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.