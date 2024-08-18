Мужчина рассчитывал на продолжение общения и выполнил все просьбы новой знакомой.

Сотрудники омской полиции возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Ленинского округа. Она подозревается в краже денег с банковской карты 41-летнего мужчины, с которым познакомилась в кафе на проспекте Комарова на Левом берегу.

Пара решила продолжить общение в банном комплексе неподалеку. В бане женщина стала жаловаться на трудное финансовое положение и попросила 6 тыс. рублей на некие косметические процедуры. Мужчина перевел ей запрошенную сумму. После этого новая знакомая попросила у него телефон, чтобы позвонить. Когда она вернула гаджет обратно, мужчина увидел, что с его счета пропали 40 тысяч, и потребовал вернуть деньги обратно.

– В результате между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт. Гражданка воспользовалась ситуацией и скрылась, – сообщили в полиции.

Когда ее задержали сотрудники полиции, омичка заявила, что увидела состояние счета нового приятеля и «не устояла перед соблазном». Деньги она быстро потратила.

По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) женщине грозит реальный срок.