Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Показы состоятся в октябре на сцене театра имени Вахтангова.

В рамках празднования своего 150-летия Омский академический театр драмы отправится на гастроли в Москву и представит на сцене театра имени Вахтангова шесть спектаклей текущего репертуара. Показы состоятся в октябре.

– В принципе, мы в наш юбилейный год не собирались ехать никуда на гастроли. Но с театром Вахтангова нас связывают особые отношения, и когда сам театр в лице директора Кирилла Крока предложил организовать гастроли, мы согласились, – заявил директор омского театра Виктор Лапухин, слова которого приводит агентство ТАСС.

Гастроли состоятся с 12 по 17 октября. Омичи сыграют спектакли «Любовь и голуби», «Небо позднего августа», «С днем рождения, папа!», «Спектакль на чемоданах», «Гроза» и «Мой дедушка был вишней».

·Культура/Афиша

Показы состоятся в октябре на сцене театра имени Вахтангова.

В рамках празднования своего 150-летия Омский академический театр драмы отправится на гастроли в Москву и представит на сцене театра имени Вахтангова шесть спектаклей текущего репертуара. Показы состоятся в октябре.

– В принципе, мы в наш юбилейный год не собирались ехать никуда на гастроли. Но с театром Вахтангова нас связывают особые отношения, и когда сам театр в лице директора Кирилла Крока предложил организовать гастроли, мы согласились, – заявил директор омского театра Виктор Лапухин, слова которого приводит агентство ТАСС.

Гастроли состоятся с 12 по 17 октября. Омичи сыграют спектакли «Любовь и голуби», «Небо позднего августа», «С днем рождения, папа!», «Спектакль на чемоданах», «Гроза» и «Мой дедушка был вишней».