Молодой человек в три часа ночи гнал по трассе Тара – Усть – Ишим и столкнулся с легковым автомобилем.

На севере Омской области, в Тевризском районе, сегодня ночью произошло смертельное ДТП. Около трех часов на 152-м км трассы Тара – Усть-Ишим столкнулись мопед «Венто» под управлением 17-летнего подростка и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

– Предварительно установлено, что водитель мопеда, не имеющий права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем, – сообщили в ГИБДД.

Юный водитель погиб на месте от полученных травм, его 18-летняя пассажирка была доставлена в больницу. Сейчас проводится проверка по факту смертельной аварии.