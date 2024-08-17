Он перестал являться на судебные заседания.

Омская полиция объявила в розыск 46-летнего Романа Чукшиса. Мужчину судили за кражу, но он перестал приходить на заседания и появляться дома.

Приметы мужчины: рост 170–175 см, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. Может носить бороду или усы, представляется недостоверными данными, одет неопрятно, склонен к бродяжничеству.

Тех, кто встретит этого мужчину, просят обращаться в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19.