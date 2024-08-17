В аварии пострадали два человека, в том числе ребенок.

Сегодня около 15:00 на трассе Тюмень – Омск в Омском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 42-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi в районе 606-го км врезалась в «ВАЗ-21099». От столкновения иномарку отбросило на автомобиль «Лада Веста».

В аварии пострадали 21-летний водитель Mitsubishi и его 9-летний пассажир. Им понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах этого ДТП.